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«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 7 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Ювентус» 7 мая 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Аталанта» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
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7 мая «Аталанта» примет «Ювентус» в 34-м туре чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 13.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Даниеле Довери. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» с 13.25 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур
07 мая, 13:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.42, это около 40% вероятности. Выигрыш черно-белых предложен с котировкой 3.09 (31%). Ничья оценена в 3.34 (29%).

В первом круге соперники поделили очки в Турине (3:3). Считаете, что команды снова не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха принесет 3340 рублей.

Средняя результативность «бьянконери» в последних 10 поединках во всех турнирах не впечатляет — 0,8 гола за 90 минут. «Аталанта» действует у чужих ворот чуть лучше — 1,2 точных удара в среднем за игру. Тотал больше двух мячей идет за 1.57, ТМ 2 — за 2.49.

Бергамаски огорчили «Ювентус» в 11 недавних встречах чемпионата и Кубка Италии. Туринцы не могут похвастаться такой серией, поскольку в трех столкновениях уходили с поля ни с чем. Вариант «обе забьют» доступен за 1.84, обратный рынок — за 1.97.

Лучший бомбардир «Аталанты» Адемола Лукман в десяти прошлых матчах отличился лишь однажды. Но эксперты считают, что именно у него больше всего шансов прошить Войцеха Щенсного. Гол нигерийца можно взять за 2.95.

Самый вероятный результат противостояния, по версии аналитиков Olimpbet, — ничья 1:1. На него представлен коэффициент 6.15.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»

На стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» состоится одна из важнейших игр в распределении еврокубковых мест. Джанпьеро Гасперини и компания мечтают вклиниться в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов. Но для этого нужно непременно выносить «Ювентус».

К свиданию, с туринцами «Аталанта» подходит на подъеме: серия без поражений насчитывает уже четыре поединка, в трех последних турах обыграли «Рому», «Торино» и «Специю» с общим счетом 8:4. Бергамаски ровно месяц не уходят с поля без голов и замыкают топ-3 самых забивных команд лиги — 56 мячей, больше только у «Интера» (60) и «Наполи» (69).

За 10 предыдущих матчей во всех турнирах «Юве» победил всего трижды. Коллектив Массимилиано Аллегри со скрипом набирает очки в гостях: три недавних выезда принесли «бьянконери» лишь один балл. У чужих ворот получается тоже не особо: не отличались больше двух раз за 90 минут с 12 марта, когда одолели «Сампдорию» (4:2).

«Аталанта» не проигрывает туринцам в серии А на протяжении 9 встреч подряд. Учитывая неважную форму парней Макса Аллегри, велик шанс продлить эту серию.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.82.

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