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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 24 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Global Look Press
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24 января в четвертьфинале Кубка Испании «Барселона» приедет в гости к «Атлетику». Встреча на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru с 23.25 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
24 янв, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Барселона

Аналитики не слишком уверены в триумфе блауграны. На «Барсу» дан коэффициент 2.44, что составляет около 39% вероятности. А на успех басков — близкие 2.84 (34%). Ничья в основное время оценена в 3.54 (27%).

Каталонцы победили в четырех очных поединках против «Атлетика». На непоражение хозяев за 90 минут предложено сыграть за 1.58.

На обмен голами можно поставить за 1.62, обратный рынок идет за 2.28. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.09.

Самый вероятный счет игры по итогам основного времени — 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Барселона»

«Атлетик» великолепен в Кубке Испании: в 11 прошлых разборках всего одно поражение и девять побед в основное время. На своем поле — шестиматчевая беспроигрышная серия. А в 14 из 16 матчей во всех турнирах этого сезона команда Эрнесто Вальверде забила.

Но и «Барса» хороша в Кубке — за 11 недавних встреч тоже уступила лишь один раз. А в 11 из 14 поединков каталонцев в этом турнире забито минимум три мяча. Кроме того, в Кубке Короля блауграна идет на серии из восьми игр без поражений. То есть нас ожидает свидание двух результативных соперников, отлично выступающих в кубковых розыгрышах. Ждем обмена голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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