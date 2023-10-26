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Прогнозы на спорт

26 октября, 10:15

«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ 26 октября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 26 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Либор Шулак («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram
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26 октября в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся команды из верхней половины Восточной конференции — «Авангард» и «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Джи-Драйв Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, небольшое преимущество на стороне хозяев: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.34, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 2.75 (35%), ничья идет за 4.00 (24%).

Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.78, этот рынок на «Салават Юлаев» оценен в 2.03.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 2.82, Ф2(+1) — за 1.42;

• Ф2(-1) — за 3.51, Ф1(+1) — за 1.29.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 4.5 — за 2.06.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Салават Юлаев»

Уфимцы подошли к матчу в отличной форме: победили в шести из семи последних игр регулярки и ни разу за это время не уступили в основное время. Правда, в личных встречах все равно небольшое преимущество у омичей: команды еще не встречались в этом сезоне, но из последних 10 поединков «Авангард» забрал шесть. Однако сейчас подопечные Михаила Кравца не в лучшем состоянии — не выигрывают в КХЛ в основное время на протяжении четырех матчей, в трех из которых уступили.

Рекомендуемая ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.60.

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