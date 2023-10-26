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Прогнозы на спорт

26 октября, 08:15

«Арис» — «Бетис»: Кокорин устроит шоу в Лиге Европы

Прогноз на матч Лиги Европы «Арис» — «Бетис» 26 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Кокорин («Арис»).
Фото Соцсети «Ариса», Соцсети
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26 октября команда Александра Кокорина «Арис» сойдется с «Бетисом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Альфамега» в кипрском городе Колосси. Стартовый свисток словацкого арбитра Филипа Глова прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Бетис

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на зелено-белых можно с коэффициентом 1.88, что приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 3.97 (24%), что чуть больше, чем котировка на «мирный» результат — 3.92 (24%).

Непоражение «Ариса» доступно за 1.97. После двух туров киприоты не выглядят аутсайдерами группы С и даже обыграли «Рейнджерс» (2:1).

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Бетиса»:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 в пользу испанцев — за 7.75;

• 1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.16.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

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Прогноз и ставка на матч «Арис» — «Бетис»

«Арис» наравне со «Спартой» самая веселая команда группы С: за первые два тура в матчах команды Кокорина было забито уже восемь мячей. Сам Александр даже отличился в матче с пражским коллективом. Также в каждой встрече киприотов пробивался ТБ 2.5 гола, у «Бетиса» минимум в три мяча был выполнен в одном поединке. Но матч на «Альфамеге», вероятно, получится ярким. Тем более что «легкая бригада» после победы над «Рейнджерс» (2:1) выдала еще два бойких матча в чемпионате с «Анортосисом» (3:2) и «Этникосом» (3:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.72.

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