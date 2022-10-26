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Сегодня, 15:15

«Аякс» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года
Артем Белинин
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Йоханн Кройф Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Шансы «Аякса» ниже, их оценили в 3.70 (27%). Ничья доступна за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае их успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «Аякс» не уступит дома, оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.80, Ф2(0) — за 1.47.

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Аналитики ожидают результативного матча, и это справедливо. Команды на двоих сыграли в группе восемь матчей, из них лишь в одном не прошел «верх» по голам. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72.

С вариантом «обе забьют» ситуация похожая — из восьми игр на групповом этапе ставка зашла в шести встречах. Эксперты оценили такой исход в скромные 1.46.

Наиболее вероятный точный счет выглядит так: 1:1 за 8.30.

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ФК Ливерпуль
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«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года