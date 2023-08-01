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«Бальцан» — «Неман»: прогноз на матч Лиги конференций 1 августа 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Бальцан» — «Неман» 1 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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1 августа белорусский «Неман» сразится с мальтийским «Бальцаном». Ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится на Национальном стадионе Та Кали и начнется в 20.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен грек Яннис Пападопулос. Первая игра завершилась победой белорусов со счетом 2:0.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:30. Victor Tedesco Stadium (Хамрун)
Бальцан
Неман

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Неман» фаворитом ответного матча. На его победу по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.51 (25%), успех «Бальцана» — за 3.06 (32%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 2280 рублей.

Повторную победу «Немана» с форой (0) можно взять за 1.67, триумф «Бальцана» с такой же подстраховкой — за 2.22.

На три и более мяча в матче котировка — 2.12, на ТМ 2.5 — 1.73.

Эксперты верят в гол «Бальцана» (1.42) и «Немана» (1.29), но при этом условие «обе забьют» предложено за высокие 1.91.

На то, что «Неман» откроет счет, коэффициент — 1.89. Результативный удар «Бальцана» идет за 2.24.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Бальцан» — «Неман»

«Неман» в первом матче реализовал превосходство в классе и почти гарантировал себе место в следующем раунде турнира. На выезде от футболистов клуба из Гродно многого не потребуется — не упустить преимущество в два мяча. При этом есть отличный шанс заработать дополнительные деньги за победу и принести стране баллы в копилку таблицы коэффициентов.

«Бальцану» нечего терять — дома мальтийцы пойдут вперед с первых же минут, потому что отсиживаться смысла не будет. А «Неман» получит возможность вспарывать соперника на контратаках. Разница в уровне игроков позволит гостям добыть еще одну победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Немана» за 2.28.

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Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Неман
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