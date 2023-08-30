После двух туров группового этапа Кубка России «Балтика» и «Зенит» набрали по шесть очков, возглавив группу С. Команды сойдутся друг с другом в третьем игровом дне на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток арбитра Сергея Цыганка прозвучит в 19.30 по московскому времени. В 19.15 мск стартует прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-бело-голубым: победа команды Сергея Семака доступна с котировкой 1.99, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.71 (25%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Коэффициент на ничью — 3.66 (26%).

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Обе команды стартовали в Кубке с двух побед, но к предстоящему матчу подошли в разных состояниях. «Зенит» победил в последних четырех встречах во всех турнирах, «Балтика» же уступила в последних трех. Поставить на непоражение калининградцев в предстоящем поединке можно за 1.83.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.89. Правда, пока ТБ 2.5 зашел лишь в одном из четырех матчей команд в Кубке — в первом туре «Балтика» одолела «Крылья Советов» (3:2).

Поставить на голы от обеих команд можно за 1.79, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.01. Обмен забитыми мячами также произошел только в одном из четырех поединков оппонентов в турнире.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают преимущество петербуржцев:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 в пользу «Зенита» — за 7.40;

• 2:1 — за 7.75.

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