«Барселона» уверенно лидирует в ла лиге и в 33-м туре встретится с середняком чемпионата «Осасуной». Матч пройдет 2 мая на на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Главный арбитр встречи Хавьер Иглесиас Вильянуэва даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев не должно возникнуть проблем в предстоящем матче: коэффициент на победу «Барселоны» — 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности исхода. Успех красных предложен с котировкой 15.00 (6%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Ничья идет за гораздо более реалистичные 6.75 (13%).

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В первом круге команда Хави с большим трудом обыграла красных: «Осасуна» вышла вперед уже на шестой минуте. Далее «Барса» потеряла двух игроков из-за удалений, но вдевятером вырвала победу на 85-й минуте (2:1). Ждете, что на этот раз клуб из Памплоны как минимум не уступит? Поставить на непоражение гостей можно за 4.62.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают весомое преимущество хозяев:

• победа 2:0 идет за 5.73;

• разгром 3:0 — за 6.76;

• 1:0 — за 6.96.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34. Соперники заколотили минимум три мяча на двоих в девяти из последних 10 встреч в чемпионате.

При этом эксперты слабо верят, что отличатся обе команды, — поставить на это можно с коэффициентом 2.41. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.58.

В первом круге «Барселона» в матче с «Осасуной» еще в первом тайме из-за удалений потеряла Роберта Левандовски и Жерара Пике. Поставить на наличие красной карточки в предстоящей встрече можно за 3.98. Условие «удаления не будет» идет за 1.16.

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