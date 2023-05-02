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«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: где смотреть матч ла лиги 2 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид 2 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Такефуса Кубо.
Фото Global Look Press
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Мадридский «Реал» в 33-м туре чемпионата Испании ждет выезд в Сан-Себастьян, где он померяется силами с «Реалом Сосьедад». Встреча команд состоится 2 мая на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хуан Луис Пулидо.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
02 мая, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Реал

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех мадридского «Реала» оценен в 2.64, что приблизительно 37% вероятности исхода. Триумф «Реала Сосьедад» идет за 2.74 (36%), а ничья — за 3.44 (27%).

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Бланкос добыли только одну победу в четырех предыдущих выездных встречах в ла лиге. Вариант «Реал Сосьедад» не проиграет" предложено взять за 1.52.

В четырех последних играх во всех турнирах команда Анчелотти забивает не менее двух мячей. На ИТБ2 (1.5) котировка — 2.40.

Общий тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 предложены за одинаковые 1.93.

Победа домашнего «Сосьедада» по угловым доступна за 1.88, гостей из Мадрида — за 2.30. В 9.25 оценена ничья.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Мойес доставит неприятности Гвардиоле с Холанном

«Реал Сосьедад» обменялся голами с соперниками только в двух домашних играх из восьми предыдущих. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.31.

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ФК Реал Сосьедад
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