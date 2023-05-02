Мадридский «Реал» в 33-м туре чемпионата Испании ждет выезд в Сан-Себастьян, где он померяется силами с «Реалом Сосьедад». Встреча команд состоится 2 мая на «Реале Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хуан Луис Пулидо.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у команд примерно равные шансы на победу. Успех мадридского «Реала» оценен в 2.64, что приблизительно 37% вероятности исхода. Триумф «Реала Сосьедад» идет за 2.74 (36%), а ничья — за 3.44 (27%).

1000 рублей, поставленная на гостей, в случае их выигрыша принесет 2640 рублей.

Бланкос добыли только одну победу в четырех предыдущих выездных встречах в ла лиге. Вариант «Реал Сосьедад» не проиграет" предложено взять за 1.52.

В четырех последних играх во всех турнирах команда Анчелотти забивает не менее двух мячей. На ИТБ2 (1.5) котировка — 2.40.

Общий тотал больше 2.5 гола и ТМ 2.5 предложены за одинаковые 1.93.

Победа домашнего «Сосьедада» по угловым доступна за 1.88, гостей из Мадрида — за 2.30. В 9.25 оценена ничья.

«Реал Сосьедад» обменялся голами с соперниками только в двух домашних играх из восьми предыдущих. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.72, «обе забьют — нет» — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, — 1:1 за 6.31.