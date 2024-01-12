12 января «Бавария» сыграет в 17-м туре бундеслиги против «Хоффенхайма». Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск. Команды рассудит рефери Беньямин Бранд.

Аналитики назвали явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.16, что соответствует 86% вероятности. Ничья оценена в 9.50 (9%), успех зинсхаймцев — в 15.0 (5%).

Только в двух из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен результативными ударами доступна котировка 1.67, обратный рынок идет за 2.20.

В прошлом матче соперники сыграли вничью (1:1). На то, что «Хоффенхайм» не уступит снова, можно поставить за 5.40.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 3.5 — в 2.50.

Победу «Баварии» с форой (-2) можно взять за 1.62.

Харри Кейн забил уже 21 гол в бундеслиге. Очередной точный выстрел англичанина предложен за 1.50.

Самый вероятный итог противостояния — 3:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 11.0.