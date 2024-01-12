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«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч бундеслиги 12 января 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм» 12 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press
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12 января 17-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 22.30 по московскому времени со свистком арбитра Беньямина Бранда. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на сайте matchtv.ru стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
12 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Хоффенхайм

Хозяева — явные фавориты поединка, считают аналитики. На успех «Баварии» предложен коэффициент 1.16, что соответствует 86% вероятности. Ничья оценена в 9.50 (9%), триумф «Хоффенхайма» — в 15.0 (5%).

Только в двух из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен голами доступна котировка 1.67, обратный рынок идет за 2.20.

В прошлом матче соперники сыграли вничью (1:1). На то, что «Хоффенхайм» не уступит снова, можно поставить за 5.40.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 3.5 — в 2.50.

Самый вероятный итог противостояния — 3:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 11.0.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Хоффенхайм»

«Бавария» забила минимум по три мяча в 18 из 19 прошлых туров бундеслиги. Четыре из пяти домашних матчей команда Томаса Тухеля выиграла всухую. А «Хоффенхайму» мюнхенцы не уступили в пяти предыдущих поединках, в трех из которых взяли верх.

Сине-белые выиграли всего раз за последние восемь встреч и пропустили в 11 играх бундеслиги подряд. На выезде команда Пеллегрино Матараццо смотрится сильно: клуб выиграл в пяти разборках на чужом поле из девяти, а уступил лишь два раза. Причем в шести из восьми последних визитов зинсхаймцев к соперникам зрители увидели три гола и более.

Матчи с участием «Хоффенхайма» — одни из самых бодрых в этом сезоне бундеслиги. Но единственное, что смогут зинсхаймцы против такой мощной «Баварии», — поддержать градус веселья.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 1.56.

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Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Бундеслига
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