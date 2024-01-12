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Сегодня, 08:15

«Спартак» — СКА: прогноз на матч КХЛ 12 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА 12 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Николай Голдобин («Спартак»).
Фото Global Look Press
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12 января «Спартак» и СКА сыграют в матче Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Игроки СКА. «Спартак» и СКА забивают чаще всех в КХЛ. Никишин и Голдобин разойдутся в очном матче

По мнению аналитиков, гости — фавориты: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с котировкой 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш коллектива из Москвы оценен в 2.60 (37%), ничья идет за 3.95 (24%).

Успех спартаковцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.93, этот рынок на СКА доступен за 1.87.

Поставить на фору (+1) для хозяев можно за 1.40, Ф2 (-1) идет за 2.90.

Тотал больше 5 голов доступен за 1.70, ТМ 5 — за 2.10.

Обмен более 1.5 шайбы оценен в 1.60. Обратный вариант — в 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — СКА

«Спартак» в текущем сезоне играет весело — в их матчах забрасывается в среднем по 6.28 шайбы. А в девяти последних домашних поединках красно-белых залетело минимум по пять голов. При этом у команды Алексея Жамнова четыре поражения подряд — это худшая серия москвичей в этом сезоне. «Спартак» проиграл даже командам, уступающим в классе, — «Витязю» (4:5) и минскому «Динамо» (1:3).

СКА идет на третьем месте «Запада», если считать только выезды. А в девяти прошлых матчах против «Спартака» в Москве питерцы победили семь раз. В то же время ситуация в команде Ротенберга нервная: клуб провалил первые два месяца сезона, а недавнее домашнее поражение от «Металлурга» привело к публичному конфликту. Победный гол гостей показался Ротенбергу спорным, и он устроил скандал, а ветераны СКА даже написали письмо президенту России.

За оба клуба играют одни из лучших бомбардиров сезона — Николай Голдобин (30+32), Павел Порядин (23+26), Александр Никишин (11+27). А нестабильная ситуация в командах и принципиальный характер матча тоже обещают богатую на голы игру.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.60.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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