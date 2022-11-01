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Сегодня, 19:15

«Бавария» — «Интер»: где смотреть матч ЛЧ 1 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Бавария» — «Интер» 1 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Маттейс де Лигт и Серж Гнабри.
Фото Global Look Press
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1 октября в заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится топ-матч — обеспечившие себе участие в плей-офф «Бавария» и «Интер» сойдутся в Мюнхене на «Альянц Арене». Игра начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию в 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Интер

«Бавария» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Юлиана Нагельсманна можно поставить с коэффициентом 1.44, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Интера» — за 6.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 6900 рублей, чистая прибыль — 5900 рублей.

Вариант «нерадзурри» не проиграют» идет за 2.90. В последний раз в официальном матче «Интер» дал мюнхенцам отпор в 2011-м — в 1/8 ЛЧ (3:2).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.36. Недостаточно? Тогда возьмите ТБ 3.5 за 1.93.

Обмен голами оценен в 1.53, обратный исход — в 2.50.

Если считаете, что «Бавария» легко забьет два мяча подряд, оформите такой вариант за 1.50. Идентичную ставку в пользу «Интера» можно сделать за 4.90.

 
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Пенальти в предстоящей встрече оценен в 2.40, удаление — в 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

  • победа «Баварии» 2:1 идет за 8.30;

  • успех 2:0 — за 9.30;

  • 4:1 — за 9.80.

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ФК Бавария
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