9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» примет «Ференцварош». Команды встретятся на «Бай-Арене» в Леверкузене. Начало игры — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» в 20.40 мск. Главный арбитр поединка — Давиде Масса из Италии.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ назвала леверкузенцев явными фаворитами игры. На победу «Байера» предложен коэффициент 1.30, а вероятность исхода составляет около 74%. Выигрыш «Ференцвароша» предложен за 10.0 (10%), ничья — за 5.97 (16%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 5970 рублей.

Эксперты не сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.

62% мячей команды в этом сезоне забивают с 75-й по 90-ю минуту. Гол в этот отрезок предложен за 1.75.

«Ференцварош» не проигрывает в 11 официальных матчах подряд. Поставить на ничью или победу гостей можно за 3.70.

В шести последних играх «Байера» забивают обе команды. Обмен голами предложено взять за 2.07. Обратный рынок доступен за 1.76.

«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (37). «Леверкузен» не оставил ворота сухими в восьми матчах подряд. На гол от «Ференцвароша» котировка — 1.88.

Аналитики ОЛИМПБЕТ определили наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев за 6.28.

Поставить на проход клубов в следующую стадию можно уже сейчас. На участие «Байера» в 1/4 финала доступен коэффициент 1.20, на «Ференцварош» — 4.44.