В одном из матчей раунда плей-офф Лиги Европы немецкий «Байер» сыграет с французским «Монако». Команды встретятся 16 февраля на «Бай Арене», игра начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 22.45 мск. Орель Гринфельд из Израиля — главный арбитр встречи.

Букмекеры считают фаворитом встречи «Байер». На победу немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 1.97, вероятность исхода — примерно 50%. Ничья и триумф «Монако» оценены одинаковыми котировками 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

Команда Александра Головина не проигрывает уже шесть матчей подряд. На то, что она не уступит и «Байеру», коэффициент — 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.20. В матчах группового этапа ЛЕ с участием «Монако» в среднем забивалось 2.83 гола, в играх «фармацевтов» в ЛЧ — ровно два.

Французы не слишком аккуратны в обороне — пропустили в семи встречах из девяти после паузы на ЧМ. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

В трех последних играх против французских клубов «Байер» забивал три и более мяча. На то, что немцы выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.13, до трех — 4.00.

Пенальти можно взять за 2.85, удаление — за 4.40, комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

На проход «Байера» в следующий раунд можно поставить за 1.81, на «Монако» — за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Монако»

«Монако» здорово играет после рестарта сезона: в девяти матчах добыл шесть побед и трижды сыграл вничью (правда, встречу в Кубке Франции в итоге проиграл в серии пенальти). Команда Филиппа Клемана выиграла три последние встречи, в том числе на прошедших выходных у «ПСЖ» (3:1). В той игре отличились находящиеся в отличной форме лидеры монегасков — Александр Головин и Виссам бен Йеддер (дубль).

«Байер» проиграл дважды подряд (0:2 дортмундской «Боруссии» и 0:1 «Аугсбургу»), но в 20-м туре бундеслиги справился с «Хоффенхаймом» (3:1). «Фармацевты» зависли в середине таблицы и, судя, по неважной игре в обороне, не собираются оттуда подниматься выше — в 20 матчах команда Хаби Алонсо пропустила 32 мяча. Больше в топ-10 вынули из ворот только «Вердер» (39) и «Боруссия» Менхенгладбах (33).

«04» плохи против больших команд: от «Лейпцига», «Дортмунда» и «Баварии» получили в общей сложности восемь голов и ни разу не забили. Суператакующий «Монако» вряд ли упустит возможность оформить гандикап перед домашней встречей или хотя бы не проиграть.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.89.