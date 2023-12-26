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Сегодня, 00:15

«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль» 26 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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26 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 20:30. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Ливерпуль

В букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе гостей: на красных предложили котировку 1.41, это около 68% вероятности. Успех «Бернли» оценили коэффициентом 7.19 (14%). Ничья идет за 5.39 (18%).

Аналитики ждут, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.57.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.74, обратный рынок — за 2.10.

У бордовых не получилось огорчить «Ливерпуль» в трех встречах кряду. Еще один сухарь Алиссона доступен за 2.36.

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Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Ливерпуль»

После двух подряд ничьих на «Энфилде» с «МЮ» (0:0) и «Арсеналом» (1:1) мерсисайдцы навестят предпоследнюю команду АПЛ. На «Терф Мур» у «Ливерпуля» не должно возникнуть проблем: в этом сезоне бордовые выиграли дома лишь однажды — у «Шеффилда» (5:0). В остальных восьми встречах «Бернли» уступил. Причем в шести случаях — с разницей в два мяча и более. В нынешнем чемпионате красные забивали ровно дважды в среднем за 90 минут — сдержать Мо Салаха и компанию у хозяев не выйдет. Тем более гости будут невероятно мотивированы: в случае победы и потери очков «канонирами» парни Юргена Клоппа снова станут лидерами таблицы.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.03.

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