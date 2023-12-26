26 декабря в Саудовской Аравии состоится главный поединок 17-го тура про-лиги — «Аль-Иттихад» сойдется с «Аль-Насром». Встреча команд Карима Бензема и Криштиану Роналду пройдет в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало — в 21.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Аль-Насра» больше шансов на успех: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.65, это около 55% вероятности. Победу «тигров» предложили с котировкой 4.62 (22%). Ничья доступна за 4.42 (23%).

Выигрыш «Аль-Иттихада» с форой (+1) идет за 1.78, Ф2 (-1) — за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.45, ТМ 2.5 — за 2.56. Вариант «обе забьют» оценен за 1.53, обратный рынок — за 2.43.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:1 в пользу «Аль-Насра». Этот счет можно взять за 7.34.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

После возвращения с клубного чемпионата мира клуб из Джидды дома влетел «Аль-Раэду» (1:3), который плетется рядом с зоной вылета. Против идущего вторым «Аль-Насра» устоять будет еще сложнее: в двух предыдущих турах Криштиану Роналду и партнеры выиграли с общим счетом 7:2. А в восьми последних поединках про-лиги у команды из Эр-Рияда семь побед.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 1.95.

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