9 ноября «Бетис» примет «Арис» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и стартует в 23.00 по московскому времени. В России посмотреть поединок не получится.

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что хозяева заберут три очка: победу «Бетиса» предлагают с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 8.75 (11%). Котировка на ничью — 5.72 (18%).

Поединок на Кипре завершился сухим триумфом севильцев (1:0). Рынок на то, что «Арис» опять не огорчит зелено-белых, идет за 2.06.

Аналитики считают, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.41.

Опция «обе забьют» представлена за 1.91, обратный вариант — за 1.88.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:0 в пользу андалусийцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.32.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Арис»

21 сентября зелено-белые оступились в Глазго во втором туре группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:1), после чего выдали серию из 10 подряд игр без поражений. Шесть поединков из четырех получились «низовыми» — в том числе и первое столкновение соперников на Кипре. Севильцы лидируют в группе и будут рады снова добыть три очка в эконом-режиме: плотный календарь вынуждает ротировать состав и экономить силы.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.93 (если случится ровно три гола, будет возврат).

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