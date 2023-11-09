Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Бетис» — «Арис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Арис» 9 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Бетис».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

9 ноября «Бетис» примет «Арис» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и стартует в 23.00 по московскому времени. В России посмотреть поединок не получится.

Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Арис Л

В букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что хозяева заберут три очка: победу «Бетиса» предлагают с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 71% вероятности. Успех команды Алексея Шпилевского оценили в 8.75 (11%). Котировка на ничью — 5.72 (18%).

Поединок на Кипре завершился сухим триумфом севильцев (1:0). Рынок на то, что «Арис» опять не огорчит зелено-белых, идет за 2.06.

Аналитики считают, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.41.

Опция «обе забьют» представлена за 1.91, обратный вариант — за 1.88.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:0 в пользу андалусийцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.32.

Иско (&laquo;Бетис&raquo;). Воскресший Иско тащит «Бетис». Андалусийцы так разогнались, что «Арису» не поможет даже Кокорин

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Арис»

21 сентября зелено-белые оступились в Глазго во втором туре группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (0:1), после чего выдали серию из 10 подряд игр без поражений. Шесть поединков из четырех получились «низовыми» — в том числе и первое столкновение соперников на Кипре. Севильцы лидируют в группе и будут рады снова добыть три очка в эконом-режиме: плотный календарь вынуждает ротировать состав и экономить силы.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.93 (если случится ровно три гола, будет возврат).

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
0
Читайте также
В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ-2»
Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Наполи» — «Унион»: где смотреть матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире