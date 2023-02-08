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Сегодня, 17:15

«Бохум» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч Кубка Германии 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Германии «Бохум» — «Боруссия Дортмунд» 8 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Себастьян Аллер.
Фото Global Look Press
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8 февраля в матче 1/8 Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бохумом». Встреча состоится на арене «Воновиа Рурштадион» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Тобиас Штилер.

Германия. Кубок. 1/8 финала
08 февр, 22:45. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Боруссию» фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Бохума» — за 4.90 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

Вариант «Бохум» не проиграет» предложен за котировку 2.24.

Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.46. В трех из четырех последних матчах с участием «Бохума» и в таком же количестве игр «Боруссии» прошел «верх».

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.54. На противоположный исход — 2.32.

Пенальти в основное время предложен за 2.95, удаление — за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.30.

Выход «Бохума» в 1/4 доступен за 3.30, «Боруссии» — за 1.34.

 
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Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Боруссия Дортмунд»

«Боруссия» — фаворит предстоящего матча, но есть одно но. Впереди у команды из Дортмунда важная игра в чемпионате против «Вердера», а в середине следующей недели — встреча в ЛЧ с «Челси». Команде важно накопить силы для этих более значимых противостояний, поэтому не стоит удивляться, если Эдин Терзич выпустит резервистов.

«Бохум» в последнем туре ярко обыграл «Хоффенхайм» (5:2). Команда занимает в чемпионате только 15-е место и держится на границе с зоной вылета, но Кубок для нее — шанс заявить о себе и зацепить трофей — выиграть несколько матчей подряд проще, чем показывать высокие результаты на дистанции. И в этой игре возможна сенсация.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.24.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
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