31 декабря в 18-м туре АПЛ лондонский «Арсенал» постарается набрать очередные три очка. Подпортить настроение «канонирам» попробует «Брайтон». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на арене «Фалмер Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на «Арсенал» можно с котировкой 2.12, это примерно 46% вероятности. На победу «Брайтона» и мирный исход котировка одинаковая — 3.60 (27%).

«Чайки» не проигрывают «канонирам» уже три матча. Если считаете, что накануне нового года серия продлится, оформите ставку за 1.77.

Или подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.60, Ф2(0) — за 1.54.

За последние десять матчей во всех турнирах «Брайтон» не забил всего трем соперникам. Поставить на то, что хозяева поразят ворота лондонцев, можно за 1.39.

Эксперты ожидают результативного матча, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.86.

Вариант «обе забьют» аналитики тоже сочли более вероятным, поставить на него можно за 1.74. Обратный исход они оценили в 2.10.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Арсенал»

«Арсенал» выиграл 13 из 15 матчей сезона, в гостях «канониры» взяли больше всех очков в АПЛ. При этом команда Артеты достаточно много забивает на чужих стадионах — 14 голов в восьми играх.

«Брайтон» не слишком удачлив дома (11 баллов в семи встречах), но бодается и никогда просто так не сдается — отличается больше одного раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 3.20.