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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: «горожане» не проигрывали на выезде с декабря

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Родри («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
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25 апреля в 29-м туре чемпионата Англии «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити». Команды выйдут на поле «Фолмер AMEX Стэдиум» в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
25 апр, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Манчестер Сити

Эксперты компании Winline уверены в победе «горожан». Успех парней Хосепа Гвардиолы получил коэффициент 1.47, что составляет 66% вероятности. Ничья предложена за 5.00 (19%), триумф хозяев — за 6.20 (15%).

«Чайки» не уступили в 10 из 11 прошлых домашних встреч. Набор очков в их исполнении (1Х) котируется за 2.77.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 3.5 — в 1.61. Опция «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.23.

Самый вероятный результат — 2:0 или 2:1 в пользу гостей, считают аналитики компании Winline. Оба исхода дали за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Сити» — вторая среди самых забивных команд чемпионата Англии (76). Последнее поражение в премьер-лиге было еще в декабре прошлого года. А на выезде манкунианцы не уступили в семи встречах АПЛ подряд.

«Брайтон» за семь туров победил лишь однажды и три раза проиграл. А в последнем домашнем матче «чайки» разгромно влетели «Арсеналу» (0:3). На финише чемпионской гонки парни Пепа не упустят шанса на результативный успех.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.98.

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Футбол
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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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