27 декабря «Челси» в 19-м туре АПЛ примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Солсбери. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET склоняются к победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.77, это около 53% вероятности. Успех «орлов» оценили в 4.68 (21%). Ничья идет за 3.88 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.91, ТМ 2.5 — за те же 1.91.

Синие одолели «Пэлас» на «Стэмфорд Бридж» всухую пять раз подряд. «Обе забьют» дали за 1.87, обратный рынок доступен за 1.94.

Наиболее вероятные разновидности счета, по мнению экспертов, 1:1 или 1:0 в пользу «Челси». Оба результата представили с коэффициентом 7.14.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

В последних 11 турах АПЛ синие не пропустили только от прозябающего в подвале таблицы «Шеффилда» (2:0). «Орлы» на этом же отрезке не отличились лишь трижды — против «Ноттингем Форест» (0:0), «Ньюкасла» (0:4) и «Борнмута» (0:2). Зато достойно бились с командами из топ-6: на своем поле огорчили «Тоттенхэм» с «Ливерпулем» (оба раза 1:2), а у «Вест Хэма» (1:1) и «Манчестер Сити» (2:2) и вовсе отобрали очки на выезде. Переживающему перестройку «Челси» устоять будет еще сложнее.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.87.

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