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Сегодня, 14:15

ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 29 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 29 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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29 октября лидирующий в РПЛ «Краснодар» в 13-м туре чемпионата столкнется с серьезным соперником — ЦСКА, который тоже находится вверху турнирной таблицы. Поединок пройдет в Москве на стадионе армейцев «ВЭБ Арена», арбитр Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Владимира Федотова можно с коэффициентом 2.35, что составляет примерно 41% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 3.03 (32%), раздел очков предложен за 3.58 (27%).

В прошлом сезоне ЦСКА на домашней арене дважды разгромил «Краснодар» (3:0 и 4:1). Сыграть на то, что в предстоящей встрече «быки» не уступят, можно за 1.62.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство армейцев:

• 1:1 — за 6.03;

• 0:0 — за 8.25;

• 1:0 в пользу ЦСКА — за 8.50.

Джон Кордоба (&laquo;Краснодар&raquo;). ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 октября 2023 года

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 доступен с такой же котировкой.

«Обе забьют» дали за 1.74, обратный рынок — за 2.08.

Комбинированный вариант с обменом забитыми мячами и ТБ 2.5 можно оформить за привлекательные 2.04.

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