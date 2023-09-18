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Сегодня, 14:35

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч КХЛ 18 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 18 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Сергей Федоров.
Фото Официальный телеграм-канал ХК ЦСКА
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18 сентября ЦСКА и «Локомотив» проведут очередной матч в КХЛ. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», начало назначено на 19.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 18.55 мск.

&laquo;Динамо&raquo; против &laquo;Спартака&raquo;. «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года

Букмекерская компания Winline оценила шансы команд и назвала ЦСКА фаворитом. Успех армейцев в основное время доступен за 2.20, это около 45% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (23%), триумф «Локомотива» — за 3.05 (32%).

Победа команды Сергея Федорова, если поставить на нее 1000 рублей, принесет выигрыш в размере 2200 рублей.

Армейцы выиграли в основное время всего два из семи матчей этого сезона КХЛ. Вариант Х2 идет за 1.71.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.94, ТМ 4.5 — в 1.90.

В семи последних матчах ЦСКА уступил «Локо» по броскам в створ. Очередную победу «железнодорожников» можно взять за 1.85.

&laquo;Металлург&raquo;. «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года

Ярославцы забросили первыми в двух предыдущих играх КХЛ, а москвичи — пропустили. На то, что счет откроют гости, котировка — 1.98.

Успех ЦСКА с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.71, «Локомотива» — в 2.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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