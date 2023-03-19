19 марта в центральном матче 20-го тура чемпионата России ЦСКА сойдется с «Зенитом». Встреча топ-команд РПЛ пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.30 мск. Обслужит ее арбитр Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet оценили шансы команд и решили, что у «Зенита» больше шансов на успех. Победу команды из Санкт-Петербурга можно взять с коэффициентом 2.15, вероятность исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.39 (29%), триумф ЦСКА идет за 3.64 (25%).

1000 рублей, внесенная на победу «Зенита», принесет выплату в 2150 рублей, а чистая прибыль составит 1150 рублей.

Сине-бело-голубые победили армейцев в шести последних матчах. На то, что ЦСКА на этот раз хотя бы не проиграет, котировка — 1.74.

Только в одной из четырех игр «Зенита» после зимней паузы было забито меньше трех мячей. ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.92.

ЦСКА обменялся голами с соперниками только в одном из пяти последних матчей. Вариант «обе забьют» можно взять с коэффициентом 1.73, «обе забьют — нет» — 2.09.

«Зенит» отправил в сетку ворот красно-синих больше одного мяча в четырех из пяти предыдущих очных игр. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.07.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: