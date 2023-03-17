0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:35

Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ

Евгений Коростелев
Эрлинг Холанн празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

17 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. По ее итогам определились четыре пары участников, которые поспорят за право попасть в топ-4 лучших команд Европы. Итоговое распределение команд выглядит следующим образом:

  • «Реал» Мадрид — «Челси»;

  • «Интер» — «Бенфика»;

  • «Манчестер Сити» — «Бавария»;

  • «Милан» — «Наполи».

ХК&nbsp;ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд сыграть в полуфинале. «Манчестер Сити» считается фаворитом противостояния с «Баварией». На проход английского клуба можно поставить за 1.74, что составляет приблизительно 57% вероятности исхода. Успех «Баварии» доступен за 2.07 (43%).

В битве «Реала» и «Челси» лучшие шансы на выход в 1/2 у мадридского клуба, считают аналитики. Триумф команды Анчелотти можно взять за 1.68 (59%), выход коллектива Поттера — за 2.16 (41%). В прошлом сезоне бланкос в тяжелой двухматчевой дуэли оказались сильнее противника.

Также аналитики верят, что один из полуфиналов будет чисто итальянским. Это станет возможно в результате победы «Интера» над «Бенфикой». Проход нерадзурри в 1/2 можно взять за 1.80 (55%), выигрыш «орлов» — за 1.99 (45%).

Павел Дедюнов. «Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Что касается заключительной пары участников, то здесь преимущество целиком и полностью за «Наполи» (1.36 или 73%). Успех «Милана» можно взять за крупные 3.09 (27%). Три из четырех последних матчей завершились в пользу коллектива Спаллетти.

Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — через неделю, 18 и 19 числа.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
Читайте также
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
Разин ушел из «Северстали»
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
Молодой защитник «Авангарда» не поедет в НХЛ
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Жамнов — новый главный тренер в «Спартаке»
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
Лучший игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски остается в клубе
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире