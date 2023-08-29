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Сегодня, 12:15

Балаш не выиграл ни сета в семи последних матчах. Для Медведева старт US Open будет очень простым

Прогноз на матч US Open Даниил Медведев — Аттила Балаш 29 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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29 августа первая ракетка России Даниил Медведев начнет поход за трофеем US Open. В стартовом раунде его соперником станет 34-летний венгр Аттила Балаш. Теннисисты выйдут на корт не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире встреча показана не будет. Ранее соперники ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Балаша нет никаких шансов против хардового специалиста. На победу Медведева можно поставить с максимально низким коэффициентом 1.01, вероятность этого исхода — 99%. Сенсационный успех Балаша котируется за 24.0 (1%).

Тотал больше 23.5 гейма доступен за 1.81, ТМ 23.5 — за 2.01. Если что, Балаш идет на серии из семи поражений. В этих матчах он не взял ни сета.

Выигрыш Медведева с форой (-11.5) гейма можно взять за 1.68. Можете взять вариант и помощнее — Ф1(-12.5) за 2.25.

Нет сомнений, что Даниил победит 3:0 — на этот результат коэффициент 1.11.

Эксперты убеждены, что Медведев не позволит сопернику добраться до тай-брейка ни в одном из сетов. Отсутствие 13-го гейма можно взять за 1.04, наличие — за 8.75.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Аттила Балаш

Балаш выступает на US Open по защищенному рейтингу. Всего в этом сезоне он провел три матча и не только не выиграл ни один из них, но и ни разу не взял партию. Более того, ни в одной встрече он не выиграл больше двух геймов за сет. Всего у возрастного венгра сейчас семь поражений подряд.

Медведев не лучшим образом выступил во время американской серии, ни на одном из двух турниров не дойдя даже до полуфинала. Однако в Нью-Йорк, где он добился наилучшего результата на «Шлемах» (победа в 2021-м), Даниил приехал с оптимизмом. Балаша, который по уровню сейчас уступает даже игрокам «челленджеров», россиянин пройдет без лишних проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-11.5) гейма за 1.68.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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