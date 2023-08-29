Балаш не выиграл ни сета в семи последних матчах. Для Медведева старт US Open будет очень простым

Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:15
29 августа первая ракетка России Даниил Медведев начнет поход за трофеем US Open. В стартовом раунде его соперником станет 34-летний венгр Аттила Балаш. Теннисисты выйдут на корт не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире встреча показана не будет. Ранее соперники ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Балаша нет никаких шансов против хардового специалиста. На победу Медведева можно поставить с максимально низким коэффициентом 1.01, вероятность этого исхода — 99%. Сенсационный успех Балаша котируется за 24.0 (1%).
Тотал больше 23.5 гейма доступен за 1.81, ТМ 23.5 — за 2.01. Если что, Балаш идет на серии из семи поражений. В этих матчах он не взял ни сета.
Выигрыш Медведева с форой (-11.5) гейма можно взять за 1.68. Можете взять вариант и помощнее — Ф1(-12.5) за 2.25.
Нет сомнений, что Даниил победит 3:0 — на этот результат коэффициент 1.11.
Эксперты убеждены, что Медведев не позволит сопернику добраться до тай-брейка ни в одном из сетов. Отсутствие 13-го гейма можно взять за 1.04, наличие — за 8.75.
Балаш выступает на US Open по защищенному рейтингу. Всего в этом сезоне он провел три матча и не только не выиграл ни один из них, но и ни разу не взял партию. Более того, ни в одной встрече он не выиграл больше двух геймов за сет. Всего у возрастного венгра сейчас семь поражений подряд.
Медведев не лучшим образом выступил во время американской серии, ни на одном из двух турниров не дойдя даже до полуфинала. Однако в Нью-Йорк, где он добился наилучшего результата на «Шлемах» (победа в 2021-м), Даниил приехал с оптимизмом. Балаша, который по уровню сейчас уступает даже игрокам «челленджеров», россиянин пройдет без лишних проблем.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-11.5) гейма за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -