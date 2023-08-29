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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Неудачные серии рано или поздно заканчиваются». Прогноз Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо»

Александр Соболев.
Фото Global Look Press
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29 августа в 19.30 по московскому времени в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» примет дома московское «Динамо». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

В какой форме «Спартак»

«Спартак» начал новый розыгрыш FONBET Кубка России с двух побед подряд: 2:1 с «Краснодаром» и 5:4 с «Пари НН». Впрочем, матч с нижегородцами до сих пор остается последним для красно-белых, в котором им удалось отпраздновать успех. После него подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Урала» (1:2) и «Зенита» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Все — в рамках национального первенства.

Предстоящую встречу с «Динамо» точно пропустят Леон Классен и Томаш Тавареш.

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В какой форме «Динамо»

«Динамо» стартовало в новом розыгрыше Кубка не так уверенно, как «Спартак». Первая игра против «Пари НН» окончилась поражением (1:1, 3:4 по пенальти). Во втором туре бело-голубые сумели реабилитироваться перед своими болельщиками и одолеть в непростом матче «Краснодар» (4:3). На данный момент подопечные Марцела Лички не проигрывают на протяжении шести матчей подряд. Помимо матча с «быками», в беспроигрышную серию «Динамо» вошли встречи с «Крыльями Советов» (3:3), «Зенитом» (3:2), «Балтикой» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Рубином» (2:2).

Игру со «Спартаком» пропустит Милан Майсторович.

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«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

Последняя очная встреча команд прошла во второй половине предыдущего розыгрыша РПЛ и окончилась результативной ничьей (3:3). Игра в первой половине чемпионата завершилась победой «Динамо» (1:0). Последняя личная встреча команд в рамках Кубка состоялась в финале турнира в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые взяли верх над своим соперником в основное время матча (2:1) и стали обладателями трофея.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо» 29 августа

«В последних матчах «Спартак» сам не свой: команда не выигрывает на протяжении трех встреч подряд. Впрочем, это не смущает букмекеров, которые считают фаворитом ближайшей встречи именно красно-белых. Видимо, их преследует та же мысль, что и меня: неудачные серии рано или поздно заканчиваются. Думаю, что домашний матч с «Динамо» станет отличной возможностью для коллектива Гильермо Абаскаля выправить текущую ситуацию», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на победу «Спартака» можно сделать с коэффициентом 2.05.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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