«Неудачные серии рано или поздно заканчиваются». Прогноз Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо»

29 августа в 19.30 по московскому времени в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» примет дома московское «Динамо». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» начал новый розыгрыш FONBET Кубка России с двух побед подряд: 2:1 с «Краснодаром» и 5:4 с «Пари НН». Впрочем, матч с нижегородцами до сих пор остается последним для красно-белых, в котором им удалось отпраздновать успех. После него подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Урала» (1:2) и «Зенита» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Все — в рамках национального первенства.

Предстоящую встречу с «Динамо» точно пропустят Леон Классен и Томаш Тавареш.

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В какой форме «Динамо»

«Динамо» стартовало в новом розыгрыше Кубка не так уверенно, как «Спартак». Первая игра против «Пари НН» окончилась поражением (1:1, 3:4 по пенальти). Во втором туре бело-голубые сумели реабилитироваться перед своими болельщиками и одолеть в непростом матче «Краснодар» (4:3). На данный момент подопечные Марцела Лички не проигрывают на протяжении шести матчей подряд. Помимо матча с «быками», в беспроигрышную серию «Динамо» вошли встречи с «Крыльями Советов» (3:3), «Зенитом» (3:2), «Балтикой» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Рубином» (2:2).

Игру со «Спартаком» пропустит Милан Майсторович.

«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

Последняя очная встреча команд прошла во второй половине предыдущего розыгрыша РПЛ и окончилась результативной ничьей (3:3). Игра в первой половине чемпионата завершилась победой «Динамо» (1:0). Последняя личная встреча команд в рамках Кубка состоялась в финале турнира в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые взяли верх над своим соперником в основное время матча (2:1) и стали обладателями трофея.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Спартак» — «Динамо» 29 августа

«В последних матчах «Спартак» сам не свой: команда не выигрывает на протяжении трех встреч подряд. Впрочем, это не смущает букмекеров, которые считают фаворитом ближайшей встречи именно красно-белых. Видимо, их преследует та же мысль, что и меня: неудачные серии рано или поздно заканчиваются. Думаю, что домашний матч с «Динамо» станет отличной возможностью для коллектива Гильермо Абаскаля выправить текущую ситуацию», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на победу «Спартака» можно сделать с коэффициентом 2.05.

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