Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
29 августа в 19.30 по московскому времени в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» примет дома московское «Динамо». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
«Спартак» начал новый розыгрыш FONBET Кубка России с двух побед подряд: 2:1 с «Краснодаром» и 5:4 с «Пари НН». Впрочем, матч с нижегородцами до сих пор остается последним для красно-белых, в котором им удалось отпраздновать успех. После него подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Урала» (1:2) и «Зенита» (1:3), а также сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Все — в рамках национального первенства.
Предстоящую встречу с «Динамо» точно пропустят Леон Классен и Томаш Тавареш.
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«Динамо» стартовало в новом розыгрыше Кубка не так уверенно, как «Спартак». Первая игра против «Пари НН» окончилась поражением (1:1, 3:4 по пенальти). Во втором туре бело-голубые сумели реабилитироваться перед своими болельщиками и одолеть в непростом матче «Краснодар» (4:3). На данный момент подопечные Марцела Лички не проигрывают на протяжении шести матчей подряд. Помимо матча с «быками», в беспроигрышную серию «Динамо» вошли встречи с «Крыльями Советов» (3:3), «Зенитом» (3:2), «Балтикой» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Рубином» (2:2).
Игру со «Спартаком» пропустит Милан Майсторович.
Последняя очная встреча команд прошла во второй половине предыдущего розыгрыша РПЛ и окончилась результативной ничьей (3:3). Игра в первой половине чемпионата завершилась победой «Динамо» (1:0). Последняя личная встреча команд в рамках Кубка состоялась в финале турнира в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые взяли верх над своим соперником в основное время матча (2:1) и стали обладателями трофея.
«В последних матчах «Спартак» сам не свой: команда не выигрывает на протяжении трех встреч подряд. Впрочем, это не смущает букмекеров, которые считают фаворитом ближайшей встречи именно красно-белых. Видимо, их преследует та же мысль, что и меня: неудачные серии рано или поздно заканчиваются. Думаю, что домашний матч с «Динамо» станет отличной возможностью для коллектива Гильермо Абаскаля выправить текущую ситуацию», — считает Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на победу «Спартака» можно сделать с коэффициентом 2.05.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -