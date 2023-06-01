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Диана Парри — Мирра Андреева: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 1 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Диана Парри — Мирра Андреева 1 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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1 июня восходящая звездочка российского тенниса Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с француженкой Дианой Парри. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение 16-летней россиянке. На победу Андреевой можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Парри доступен за значительно более крупные 3.18 (28%).

Ставка в 1000 рублей на француженку принесет 3180 рублей, если хозяйка кортов пробьется в третий круг.

При этом эксперты считают, что Диана не выиграет выиграет даже одну партию. На счет 2:0 в пользу Мирры котировка — 1.89, на успех ее соперницы в одном из сетов — 1.85.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.89, ТМ 20.5 — за 1.94. В первом круге Андреева отдала опытной американке Элисон Риске-Армитрадж всего три гейма.

Победа россиянки с форой (-4.5) гейма оценена в 1.98, а вот на успех француженки с гандикапом (+4.5) можно поставить за 1.85.

Два сета в матче доступны за 1.51, три — за 2.45.

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Прогноз и ставка на матч Диана Парри — Мирра Андреева

Андреева прогрессирует очень высокими темпами — после яркого выступления в Мадриде она уверенно стартовала на «Ролан Гаррос», отдав всего три гейма Риске-Армитрадж. 16-летняя спортсменка играла очень агрессивно и выверенно выбирала направление для ударов. Мирра почти в три раза превзошла соперницу по активно выигранным мячам (20:7) и отдала всего два очка на второй подаче (16 из 18).

Парри тоже играет довольно бойко, расправилась в первом круге с финалисткой Рима Ангелиной Калининой (6:2, 6:3). Однако француженке не хватает стабильности, и это станет для нее проблемой во встрече с Андреевой. Единственный шанс для Дианы хоть как-то ухватиться за этот матч — поймать поддержку болельщиков. Но Мирра не по годам зрелая, и ее уже не смущает настроенный против стадион.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой и ТМ 20.5 за 2.36.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Мирра Андреева
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