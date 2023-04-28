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«Динамо» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 28 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 28 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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28 апреля в матче-открытии 25-го тура РПЛ московское «Динамо» сразится с «Факелом». Игру примет «ВТБ Арена», а обслужит ее арбитр Артем Любимов. Встреча начнется в 20.00 по столичному времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
28 апр, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

«Динамо» — фаворит, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Факела» — за 5.99 (14%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5990 рублей.

В первом круге команды выдали очень яркий матч — сыграли 3:3. На то, что воронежцы снова не уступят сопернику, котировка — 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен голами случился в трех последних играх с участием «Динамо» и в двух у «Факела». Вариант «обе забьют» оценен в 1.83, противоположный — в 1.96.

В первом круге помимо шести голов команды подарили зрителям удаление и пенальти. На оба события в предстоящей битве котировка — 5.98.

Эксперты считают, что встреча завершится уверенной победой «Динамо» 2:0. Коэффициент на такой результат — 6.95.

Андрей Рублев. Стэн Вавринка — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Мадрид 28 апреля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Факел»

«Факел» — безоговорочно худшая команда РПЛ по игре на выезде. Из 11 матчей воронежцы не выиграли ни один и уступили семь раз. Еще три поражения пришлись на Кубок страны (разница мячей — 0:6).

Да, «Динамо» потряхивает в последнее время: проиграли «Зениту» (1:3), упустили победу над «Спартаком» (3:3), вылетели из Кубка от «Акрона» (1:2, пен.) и в большинстве сгорели «Сочи». Но все-таки в Москве против одной из слабейших команд лиги бело-голубые обязаны набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.69.

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ФК Динамо (Москва)
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