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«Динамо» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 28 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Факел» 28 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Арсен Захарян.
Фото Официальный сайт «Динамо»
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28 апреля московское «Динамо» в 25-м туре чемпионата России сыграет с «Факелом». Встреча состоится на «ВТБ Арене», команды выведет на поле арбитр Артем Любимов. Стартовый свисток в его исполнении прозвучит в 20.00 по столичному времени. Игра будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
28 апр, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Динамо». Победу команды Славиши Йокановича можно взять с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), триумф «Факела» — за 5.99 (14%).

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В первом круге команды поделили очки (3:3). На то, что воронежцы снова не уступят, котировка — 2.55.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.17. Только в одном из четырех предыдущих домашних матчей бело-голубых в 2023 году случился «верх» по голам.

Обмен результативными атаками произошел в трех последних играх с участием «Динамо» и в двух — у «Факела». Вариант «обе забьют» оценен в 1.83, противоположный — в 1.96.

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Воронежцы пропустили на выезде в этом сезоне уже 24 мяча в 11 играх (в среднем — 2.18 за 90 минут). На ИТБ1 (1.5) можно поставить за 1.60.

Эксперты считают, что встреча завершится уверенной победой «Динамо» 2:0. Коэффициент на такой результат — 6.95.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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