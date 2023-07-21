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«Динамо» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 21 июля 2023 года

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 21 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Краснодара» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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21 июля пройдет первая игра нового сезона РПЛ — кампанию откроют «Динамо» и «Краснодар». Команды сойдутся в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 19.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех москвичей — 2.25, что составляет около 44% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.14 (30%). Ничья предложена с еще большей котировкой — 3.68 (26%).

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В прошлом сезоне «быки» ни разу не уступили «Динамо» — победили дома (3:1) и выкрали нулевую ничью на выезде. Поставить на непоражение «Краснодара» и в предстоящей встрече можно за 1.68.

Три наиболее возможных, по мнению букмекеров, исхода противостояния намекают на серьезное преимущество москвичей:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.25;

• 1:0 — за 9.75.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;тренировке. «Динамо» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 21 июля 2023 года

Эксперты ждут яркого матча: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21. При этом за последние 10 столкновений в чемпионате соперники лишь трижды пробивали отметку в три метких выстрела.

«Обе забьют» идет за 1.59, обратный рынок — за 2.34. Рынок на обмен результативными ударами заходил всего в четырех из прошлых 10 поединков команд в РПЛ.

Также существует комбинированный вариант на точные попадания двух клубов и тотал больше 2.5 мяча — он доступен за 1.81.

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