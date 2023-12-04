В 17-м туре РПЛ пересекутся команды из верхней части турнирной таблицы — «Динамо» и «Рубин». Игра пройдет 4 декабря в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по местному времени. Главный арбитр — Сергей Цыганок из Владивостока. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.46 (21%), даже ничья идет за более реалистичные 3.96 (24%).

Команды встречались в августе и не выявили сильнейшего (2:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече казанцы вновь как минимум не уступят, можно за 2.12.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство бело-голубых:

• 1:1 и 1:0 в пользу «Динамо» идут за 6.80;

• успех хозяев 2:0 — за 7.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Рынок на обмен результативными действиями предложен за 1.86, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.93.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Рубин»

Команда из Казани подошла к игре в отличной форме: выдала шесть сухих матчей подряд в РПЛ, в которых оформила пять побед. Единственный, кто не покорился «Рубину» на этом отрезке, — ЦСКА (0:0). Благодаря такому рывку коллектив Рашида Рахимова поднялся на седьмое место, отставание от «Динамо» — всего три очка.

В очных встречах команд небольшое преимущество тоже на стороне хозяев: четыре победы и три ничьих в предыдущих 10 поединках во всех турнирах. Противостояние команд в первом круге завершилось разделением баллов (2:2).

Рекомендуемая ставка: «Рубин» не проиграет за 2.12.

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