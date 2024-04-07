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Сегодня, 14:15

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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7 апреля на «ВТБ Арене» пройдет столичное дерби — «Динамо» и «Спартак» сойдутся в поединке 23-го тура РПЛ. Главный арбитр встречи Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на команду Марцела Лички хозяев можно с коэффициентом 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 2.75 (36%), «мирный» результат идет за 3.75 (25%).

Рынок на непоражение парней Гильермо Абаскаля предложен за 1.59.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, итога дерби выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• победа «Динамо» 2:1 — за 8.60;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.00.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.50, обратный вариант доступен за 2.63.

Комбинированный рынок «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча дали за 1.72.

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«Зенит» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 7 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире