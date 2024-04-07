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Сегодня, 10:15

«Динамо» — «Спартак»: красно-белые не забивали в РПЛ в 2024 году

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Манфред Угальде («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram
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В 23-м туре РПЛ пройдет московское дерби — «Динамо» и «Спартак» встретятся 7 апреля на «ВТБ Арене». Матч начнется в 19.30 по столичному времени, главный арбитр — Кирилл Левников. Прямую трансляцию с 18.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у команд примерно равные шансы на успех: победа бело-голубых доступна с котировкой 2.49, это около 39% вероятности. Выигрыш красно-белых идет за 2.75 (36%), коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Рынок на непоражение гостей предложен за 1.59.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• победа «Динамо» 2:1 — за 8.60;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.50, обратный вариант доступен за 2.63.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

«Динамо» — четвертая команда по забитым мячам в текущем сезоне РПЛ. За 21 тур бело-голубые оформили 34 взятия ворот (1,62 в среднем за игру), а в 12 матчах вкрутили два гола и больше. Очные встречи москвичей тоже нередко получались результативными — в шести из 10 последних поединков чемпионата и Кубка России на двоих отличились минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.98.

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