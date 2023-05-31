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Сегодня, 13:05

«Дизель» стал победителем «Медиабитвы» PARI в апреле

ХК «Дизель».
Фото Официальная группа ХК «Дизель» в ВК
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Букмекерская компания PARI, титульный спонсор Всероссийской хоккейной лиги, подвела апрельские итоги проекта «Медиабитва», в котором медиакоманды клубов ВХЛ бьются за денежные призы.

В апреле награду за лучший ситуативный контент в соцсетях получили медиаслужбы «Дизеля», «Южного Урала» и «Югры». Пензенский клуб забрал первое место, выпустив серию регулярных видео в формате дневника о жизни команды. Клуб из Орска порадовал болельщиков короткими развлекательными видео с участием хоккеистов и стал вторым. Хантымансийцы сделали звездой соцсетей талисмана команды мамонта Пархома, заняв третье место в конкурсе PARI по итогам апреля.

Премия за ситуативный контент разыгрывается между клубами, в аккаунтах которых ярче всего обыгрываются ключевые события прошедшего месяца. Медиакоманда «Дизеля» стала вторым победителем в этой номинации. В марте премию забрала медиаслужба «Нефтяника», которая сняла креативный ролик про судей.

Участники «Медиабитвы» спорят за призовые места и в других номинациях: «Лучшая медиаслужба», «Лучшее короткое видео в социальных сетях», «Лучший Telegram-канал» и «Лучшее видео с талисманом». Победителю номинации «Лучшая медиаслужба» достанется самый крупный приз — 500 000 рублей. В остальных номинациях денежные вознаграждения составят от 200 000 до 250 000 рублей.

В жюри конкурса входят директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский, ведущая YouTube-канала «ЧЕРКАС АТЛАНТ» Анна Андронова, а также представители ФХР и ВХЛ.

«Медиабитва» продлится до 30 сентября.

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