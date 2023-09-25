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«Факел» — «Рубин»: где смотреть матч 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Рубин» 25 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Николай Поярков («Факел»).
Фото Официальная страцица ФК «Факел» ВКонтакте
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25 сентября в девятом туре РПЛ «Факел» примет «Рубин». Поединок состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
25 сент, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Рубин

Букмекерская компания Olimpbet нарекла небольшим лидером хозяев. На победу воронежцев предлагают поставить с коэффициентом 2.54, это приблизительно 38% вероятности результата. Ничья идет за 3.33 (30%), триумф казанцев — за 2.93 (32%).

«Рубин» пропустил минимум дважды в пяти из шести недавних встреч в РПЛ. Поставить на успех «Факела» с форой (0) можно за 1.43.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами оценили в 1.97, обратный рынок — в 1.82.

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Сине-белые забили меньше всех в РПЛ — всего пять раз. На очередной поединок без голов от воронежцев дана котировка 3.09.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Olimpbet, — 1:1 за 5.80.

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ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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