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Сегодня, 17:15

«Факел» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 8 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Зенит» 8 октября 2022 года
Артем Белинин
Георгий Гонгадзе, «Факел».
Фото Официальный сайт «Факела».

8 октября в 12-м туре встретятся «Факел» и «Зенит». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в хозяев. Поставить на успех воронежцев можно за коэффициент 9.80, это около 10% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (15%), а победу «Зенита» оценили в скромные 1.32 (75%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 5700 рублей.

Если считаете, что «Факел» не уступит на родном поле, оформите ставку за 3.60.

Улучшите коэффициент при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.04, Ф2(-1.5) — за 1.83.

Эксперты не смогли однозначно решить, будет ли игра результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.95, обратный исход — в 1.91.

С вариантом «обе забьют» ситуация однозначнее — такой исход маловероятен (2.03).

В стане «Зенита» голов можно ждать от Ивана Сергеева (2.03), Малкома (2.10) и Мостового (2.55). У «Факела» может отличиться Георгий Гонгадзе (4.73).

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Факел» — «Зенит»: воронежские трибуны — не помеха для Семака

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

«Зенит» — фаворит любого матча. Питерцы — единственные не побежденные в этом сезоне, и «Факел» вряд ли их остановит. Команда Семака набрала слишком мощный ход. Но, с другой стороны, родные стены придают воронежцам силы. На Центральном стадионе они забивали «Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву» минимум по мячу. Не всегда получалось набрать очки, но огорчали соперника они гарантированно. Можно предположить, что и «Зенит» не избежит этой участи.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.03.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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