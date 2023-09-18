FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет на «VK Play Арене»

Турнир станет последним в 2023 году и по традиции пройдет в два этапа с 2 по 7 октября в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 2 миллионов рублей.

Групповой этап пятого турнира FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 2 и 3 октября. По его итогу лучшие четыре команды сформируют сетку плей-офф. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира пройдут в LAN-формате 6 и 7 октября на «VK Play Арене».

В проект приглашены: Anastaze, Aunkere, fANDER, MegaRush, Dimaoneshot, Strogo, deko, Des0ut, guacamolemolly и другие.

Ростеры команд будут объявлены на жеребьевке 19 октября в лайв-формате на официальном Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.