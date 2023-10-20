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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:50

FONBET стал партнером Федерации спортивного программирования

Форум «Россия — спортивная держава».
Форум «Россия — спортивная держава».
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Компании презентовали новую импортозамещенную соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode).

В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, исполнительный директор Федерации спортивного программирования (ФСП) Станислав Аристов и генеральный директор FONBET Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Спортивное программирование — новый вид киберспорта, соревнование, где программисты пишут код для решения математических и алгоритмических задач.

Программа сотрудничества предусматривает несколько направлений работы: в первую очередь, это популяризация спортивного программирования в России, развитие киберспорта, повышение уровня развития IT-технологий.

Для реализации целей сотрудничества FONBET и ФСП запустили новую соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode). Это отечественный, полностью импортозамещенный продукт для проведения спортивных соревнований и обучения вне зависимости от уровня подготовки, будь это образовательные учреждения или профессиональные компании.

Форум «Россия — спортивная держава».

Совместно с региональными властями FONBET планирует подготовить программу реализации спортивного программирования в школах, а также предложит план по профессиональной переподготовке граждан России и обучению компьютерной грамотности пенсионеров.

«Сегодня для России как никогда важно создавать собственные программные цифровые продукты, а для этого необходимо учить программированию с самого раннего возраста, причем не просто внедрить такую дисциплину в школьную программу, но и вызвать интерес к этому направлению. Совместный проект FONBET и Федерации спортивного программирования служит как раз такой цели. Именно такое партнерство — одного из лидеров рынка технологий и молодой динамичной компании — даст необходимые ресурсы для эффективной популяризации направления IT и суверенного развития российской сферы технологий», — заявил Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации.

«Мы видим, что спортивное программирование быстро набирает популярность, этот вид спорта однозначно займет важное место среди других спортивных дисциплин. Мы вместе с нашими коллегами из Федерации спортивного программирования и представителями Министерства спорта будем развивать это направление в России. Уверен, что уже в следующем году нас ждут увлекательные соревнования», — поделился Сергей Анохин, генеральный директор FONBET.

Ранее на форуме «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин отметил важность развития спортивного направления, в частности набирающий популярность новый вид спорта спортивное программирование.

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Прогнозы на спорт
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