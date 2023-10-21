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«Балтика» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Краснодар» 21 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Краснодара» после матча с «Ростовом».
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram
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21 октября лидер РПЛ «Краснодар» в 12-м туре чемпионата схлестнется с «Балтикой». Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене», стартовый свисток арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Краснодар

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на «быков» можно с коэффициентом 2.38, это примерно 41% вероятности. Выигрыш хозяев оценили в 3.18 (30%), раздел очков предложен с чуть большей котировкой 3.33 (29%).

В пяти последних домашних встречах «Балтика» уступила лишь однажды. Непоражение калининградцев доступно за 1.62.

Два из трех наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исходов поединка указывают на ничью:

• 1:1 — за 5.80;

• 0:0 — за 7.50;

• 1:0 в пользу «Краснодара» — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными действиями оценили в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.

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Прогноз на матч «Балтика» — «Краснодар»

«Быки» уверенно лидируют в РПЛ: после 11 туров набрали 27 очков и оторвались от второй строчки на шесть баллов. Подопечные Владимира Ивича еще ни разу не уступили в чемпионате, а вничью закончили всего в трех матчах. К предстоящей встрече «Краснодар» подошел на серии из пяти побед во всех турнирах. «Балтика» же борется за выживание и вряд ли помешает лидеру набрать очередные три очка. Коллектив Сергея Игнашевича в этом розыгрыше еще не набрал ни одного балла с соперниками из топ-10.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 2.38.

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