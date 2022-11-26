26 ноября в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Франции продолжит защиту титула. На этот раз соперником команды Дидье Дешама станет Дания, место встречи — «Стадион 974» в Дохе. Матч стартует в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 18.55 мск.

Франция — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.86, вероятность — примерно 53%. Успех Дании доступен за 4.80 (20%), ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на триумф номинальных гостей в случае положительного результата выплата составит 4800 рублей, чистая прибыль — 3800 рублей.

Дания не проигрывает Франции на протяжении трех матчей. Вариант Х2 идет за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.75.

«Трехцветные» в первом туре разгромили Австралию (4:1). Забьют ли они датчанам два и более мяча? ИТБ1 (1.5) оценен в 2.06.

Обмен голами предложено взять за 2.13, противоположный исход — за 1.71.

Гол Килиана Мбаппе идет за 2.07, Оливье Жиру — за 2.75, Антуана Гризманна — за 3.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу сборной Франции за 5.50.