22 июля российский теннисист Андрей Рублев сразится за финал турнира в шведском Бастаде с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу латиноамериканца.

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у Рублева лучшие шансы на попадание в финал. Взять победу Андрея можно с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Успех Серундоло доступен за 2.36 (38%).

Ставка в 1000 рублей на аргентинца в случае его выигрыша принесет выплату в 2360 рублей.

Считаете, что Рублев легко побьет соперника? Вариант Ф2(-2.5) идет за 1.90.

Кстати, наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.44.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.87.

Победу Серундоло хотя бы в одном сете можно оформить за 1.52. В предыдущем матче Франсиско закрыл Андрея 2:0.

Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Андрей Рублев

Серундоло — очень опасный соперник на грунте. Только в этом сезоне он победил Норри, Рууда, Синнера, Фритца и лишь на решающем тай-брейке уступил на «Ролан Гаррос» Руне. Рублева Франсиско переиграл на песке в Гамбурге в прошлом году — 6:4, 6:2.

Андрей, конечно, удивил, уверенно одолев в предыдущем раунде Зверева. Однако следует отметить, что немец допустил очень много неточностей, а два брейка подарил Рублеву двойными ошибками. Серундоло явно будет покрепче Саши и доставит россиянину больше проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой (+2.5) гейма за 1.91.

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