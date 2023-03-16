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«Фрайбург» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги Европы 16 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» 16 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Глейсон Бремер.
Фото Global Look Press
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16 марта «Ювентус» приедет в гости к «Фрайбургу» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Команды сыграют на «Европа-парк Штадион». Рефери из Нидерландов Сердар Гезюбююк даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 20.40 мск. Первый раунд противостояния остался за итальянцами — 1:0.

Лига Европы. 1/8 финала
16 мар, 20:45. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Ювентус

«Ювентус» — лидер котировок, по версии букмекерской компании Olimpbet. Аналитики предложили на победу туринцев коэффициент 2.43, что приблизительно 41% вероятности. Ничья оценена в 3.28 (29%), а успех «Фрайбурга» — в 3.13 (30%).

Ставка в 1000 рублей на победу хозяев принесет 3113 рублей в случае благоприятного исхода.

Три из пяти последних матчей итальянской команды пробили «верх» по голам. У «Фрайбурга» — только один из пяти. На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.34, на ТМ 2.5 — за 1.64.

Немецкий клуб не проиграл в восьми из 10 последних поединков. На 1Х в основное время против «Турина» доступна котировка 1.60.

Оба клуба забили в восьми из 10 последних матчей. Обмен голами идет за 2.00. Обратный рынок предложен за 1.82.

Наиболее вероятный автор гола — Душан Влахович из «Ювентуса». Мяч от сербского страйкера оценен в 2.90.

&laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шахтер&raquo;. «Фейеноорд» — «Шахтер»: прогноз на матч Лиги Европы 16 марта 2023 года

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.04;

  • нулевая ничья — за 6.34;

  • минимальная победа «Ювентуса» 1:0 — за 7.08.

Эксперты практически не верят в проход немцев в четвертьфинал — поставить на это событие можно за 4.12. На итальянцев котировка — 1.22.

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