16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» примет «Байер». Поединок пройдет на «Пушкаш Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» с 22.45 мск. Игру обслужит португальский судья Артур Соареш Диаш. Первый матч завершился победой леверкузенцев — 2:0.

Букмекерская компания Olimpbet назвала «Байер» фаворитом встречи. На победу немцев в основное время предложен коэффициент 2.06, вероятность исхода — приблизительно 48%. Ничья доступна за 3.64 (26%), успех «Ференцвароша» — тоже за 3.64 (26%).

Если поставить 1000 рублей на ничью или на победу хозяев, в случае благоприятного исхода можно получить 3640 рублей.

Шесть из восьми последних матчей леверкузенцев пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

«Ференцварош» не проиграл в 13 из 14 последних матчей дома. На победу или ничью хозяев можно поставить за 1.81.

В пяти предыдущих играх «Байера» голы забивались в обоих таймах. На мячи до и после перерыва в игре с «Ференцварошем» доступен коэффициент 1.73.

«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (39). Но и «Ференцварош» сохранил ворота сухими лишь в двух из девяти поединков в рамках Лиги Европы. Обмен голами предложен за 1.68. Обратный рынок доступен за 2.21.

Аналитики совсем не верят в выход команды Черчесова в четвертьфинал. Это событие идет за 9.50, успех «Байера» — за мизерные 1.05.

На гол лучшего бомбардира «Байера» Муссы Диаби можно поставить за 2.34.

Три самых вероятных результата встречи, по версии аналитиков: