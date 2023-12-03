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Сегодня, 03:15

«Гавр» — «ПСЖ»: команде Кузяева не остановить разыгравшегося Мбаппе

Прогноз на матч лиги 1 «Гавр» — «ПСЖ» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Getty Images
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3 декабря Далер Кузяев впервые сыграет против сильнейшей команды Франции. В 14-м туре лиги 1 его «Гавр» померяется силами с «ПСЖ». Встреча пройдет на арене «Океан» и начнется в 15.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бастьен Дешепи.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 15:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
ПСЖ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что парижане не испытают проблем в предстоящей встрече. На их победу выставлен коэффициент 1.31, это порядка 76% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.98 (17%), успех «Гавра» — за еще меньшие 9.75 (7%).

Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 3.72. Также можете подстраховать Кузяева и компанию с помощью форы (+1.5) за 2.00. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.44.

Эксперты считают, что обмена голами скорее не будет. Его можно взять за 1.85, тогда как голы в обе стороны — за 1.97.

Результативный удар Кузяева по ворота парижан оценен в 7.50. Наилучшие шансы отличиться, конечно, у Килиана Мбаппе — 1.46.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «ПСЖ»

«ПСЖ» в лиге 1 выиграл шесть матчей подряд с общим счетом 20:5. В каждом из них парижане забивали минимум трижды — благодаря такому яркому выступлению они забрались на первое место в таблице и опережают «Ренн» на одно очко (у соперника на игру больше).

По игре к Мбаппе и компании вопросов никаких — они играют стильно, агрессивно и результативно. В ЛЧ с «Ньюкаслом» не повезло — реализация подкачала. Но тем злее команда будет в ближайшей встрече, где захочет вернуть должок судьбе. От аутсайдера здесь ничего не зависит.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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