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Прогнозы на спорт

21 марта, 13:25

Люксембург сенсационно обошел Боснию с Исландией и попал в стыки Евро-2024. Но остановить Грузию даже без Хвичи будет тяжело

Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Грузия — Люксембург 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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21 марта состоятся шесть стыковых матчей за право поехать на Евро-2024. В одной из встреч 1/2 финала в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» сойдутся Грузия и Люксембург. Стартовый свисток арбитра из Испании Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь C. 1/2 финала
21 мар, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
2:0
Люксембург

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что Грузия выйдет фаворитом из этого противостояния. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — порядка 55%. Ничья идет за 3.30 (30%), успех Люксембурга — за 5.60 (15%).

Если гости не уступят по итогам 90 минут, сыграет пари за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча оценен высокими 2.31, ТМ 2.5 — 1.59. При этом шесть последних матчей с участием грузинской сборной пробили «верх».

Условие «обе забьют» выставлено в линии за 2.07, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Гол гостей можно взять за 1.77. Они отличились в шести из восьми предыдущих встреч.

Победа Грузии в дополнительное время оценена коэффициентом 9.60, в серии пенальти — 13.0. Такие же условия на Люксембург доступны за 24.0 и 13.0 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч Грузия — Люксембург

Сборная Люксембурга — сенсация прошедшей квалификации Евро-2024. Команда, которая обычно обитает внизу таблицы, заняла третье место, обойдя Лихтенштейн, Боснию и Исландию. В 10 матчах коллектив Люка Хольца набрал 17 очков — потрясающий результат.

Грузии отбор дался тяжело (четвертое место, пробились в стыки через Лигу наций), но большего в противоборстве с Испанией, Шотландией и Норвегией ожидать было странно. Тем не менее команда, даже оставшись без Хвичи Кварацхелии (у него перебор желтых), должна пройти в финал стыков. Матч против уступающего в классе соперника будет для грузин домашним — 54 000 болельщиков помогут им продавить Люксембург в основное время.

Рекомендуемая ставка: победа Грузии за 1.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Грузии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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