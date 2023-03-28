28 марта Норвегия отправится на выезд к Грузии, чтобы сыграть во втором туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на «Батуми Арене», латвийский рефери Андрис Трейманис даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение гостям: поставить на победу Норвегии можно за 2.12, что примерно 45% вероятности. Успех хозяев доступен за меньшие 3.60 (26%), ничья предложена за 3.30 (29%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш Грузии в случае благоприятного исхода принесет выплату в 3600 рублей.

Грузия и Норвегия сыграли три матча между собой — во всех победили скандинавы, но это было еще в 1990-х. Поставить на то, что спустя 24 года грузины не проиграют, можно за 1.72.

В последних пяти играх «крестоносцы» в среднем пропускали один мяч, а «сверла» — 1.8. Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.63.

Только в двух из семи последних официальных матчей Грузии забивали обе команды. У Норвегии — в трех из семи. Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.00. Обратный рынок идет за 1.80.

Самые вероятные исходы, по мнению аналитиков, нулевая ничья или победа Норвегии 1:0. Поставить на каждый из вариантов можно за одинаковые 6.50.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Норвегия

Норвегия идет выше в рейтинге ФИФА (43-е место против 96-го), воспитала звезд для АПЛ вроде Эрлина Холанна, Мартина Эдегора и Мохамеда Эль-Юнусси, а еще скандинавы выиграли все три схватки между командами. Но при этом последний очный матч был в 1999-м. Против Грузии Холанн не сыграет из-за травмы — это уже сказалось на поединке с Испанией, в котором норвежцы не забили, но пропустили три мяча.

В то же время Грузия идет на шикарной серии без поражений в официальных встречах: команда Вилли Саньоля не проигрывает с 2021 года в восьми матчах подряд, а семь из них выиграла. В отличной форме и главная звезда «крестоносцев» Хвича Кварацхелия. В 13 поединках 2023 года Кварадона набрал 12 очков по системе гол+пас, а в прошлом году забил в пяти из шести игр Лиги наций. А еще Вилли Саньоль знает, как обыгрывать скандинавов: в 2021-м в Тбилиси уже пала Швеция (2:0).

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.72.