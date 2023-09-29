29 сентября в шестом туре бундеслиги сойдутся «Хоффенхайм» и «Боруссия» Дортмунд. Поединок состоится на «ПреЗеро-Арене» и начнется в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 2.19, что составляет около 44% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.00 (32%), а на ничью предложена котировка 4.10 (24%).

«Боруссия» победила в четырех матчах против «Хоффенхайма» подряд. Верите, что сине-белые сломают негативный тренд и не уступят в пятый раз? Поставьте на вариант 1Х за 1.72.

Эксперты ожидают много результативных ударов. Тотал больше 3.5 гола доступен за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.78.

Обмен забитыми мячами идет за 1.39. Обратный рынок — за 3.01.

Самый вероятный счет — 1:1. В компании Olimpbet на него дали котировку 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд

Сине-белые выиграли в трех из четырех предыдущих туров чемпионата при родных трибунах. При этом зинсхаймцы пропустили минимум один гол в пяти домашних играх. В восьми из девяти последних встреч с участием команды Пеллегрино Матараццо отличились оба соперника.

«Боруссия» забила минимум один мяч в 12 выездах бундеслиги подряд. А ее беспроигрышная серия достигла 13 матчей (восемь побед, пять ничьих). При этом дортмундцы обыграли «Хоффенхайм» в четырех прошлых столкновениях. Но зинсхаймцы не уступили «желтым» в семи из 10 поединков на своем поле.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.06.

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