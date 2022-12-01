1 декабря пройдет предпоследний день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Главный матч состоится в группе F, где Хорватия встретится с Бельгией на стадионе «Ахмед бин Али». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 17.45 мск.

Изначально фаворитом считалась Хорватия, но в день матча коэффициенты обвалились именно на Бельгию. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на победу команды Мартинеса за 2.55, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех Хорватии — за 2.85 (35%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их триумфа выплата составит 2850 рублей.

Вариант «Хорватия не проиграет» доступен за 1.58.

Будет ли матч результативным, как встреча хорватов с канадцами (4:1)? Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.85.

Обмен голами оценен котировкой 1.82, «обе забьют — нет» — 2.00.

В составе Бельгии гола ждут в первую очередь от Ромелу Лукаку (3.05), у Хорватии — от Андрея Крамарича (3.55).

Можете также сделать ставку на количество ударов в створ тех или иных игроков обеих команд. Например, на то, что Модрич хотя бы раз направит мяч в створ, коэффициент — 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.20.